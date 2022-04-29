Польша передала Украине около 200 танков Т-72, десятки БМП, боевые дроны

Варшава, по состоянию на 29 апреля, уже передала Киеву военную технику и оборудование на общую сумму в 1,5 млрд евро, утверждает Polskie radio.
"Среди оружия, попавшего в Украину, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", а также ракетные системы залпового огня "Град". Польша также передала ракеты "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27", - сообщает Polskie radio в пятницу.
Кроме того, отмечается в сообщении, Польша поставила на Украину более 200 танков Т-72. Вместе с танками прибыли также несколько десятков боевых машин пехоты.
Кроме тяжелой техники, Польша поставила Украине беспилотники польского производства WB Electonics, предназначенные, в частности, для разведывательных действий. На вооружении украинской армии уже имеются польские дроны Warmate, аналогичных американским Switchblade, говорится в сообщении.
В нем уточняется, что из польского арсенала на Украину были доставлены переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун". Польша также передает Украине большое количество боеприпасов.
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