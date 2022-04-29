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ТЭК 29.04.2022 17:42

В сенате США готовятся проголосовать за законопроект, открывающий путь к искам к странам-экспортерам нефти

Члены комитета сената США по юридическим делам, скорее всего, на следующей неделе проголосуют за одобрение законопроекта, открывающего возможность для исков Вашингтона против стран-экспортеров нефти, сообщают американские СМИ.

По их данным, на голосовании, которое намечено на следующую неделю, за документ выскажутся как демократы, так и республиканцы.

В Палате представителей уже утвердили аналогичный законопроект, а сенат лишь недавно приступил к его рассмотрению.

По сообщению Politico, лидер республиканцев в сенатском комитете по юридическим делам Чак Грэссли завил, что прогнозирует поддержку законопроекта со стороны сенаторов от обеих партий в связи "с продолжающимся нежеланием (стран ОПЕК - ИФ) наращивать добычу быстрее ранее согласованного уровня".

В сообщениях отмечается, что законопроект, получивший названия NOPEC, в случае утверждения, дает генпрокурору США возможность подавать иски против стран-экспортеров нефти в рамках действующего антимонопольного законодательства.

Все предыдущие попытки принять подобного рода закон в США провалились, однако, по мнению ряда СМИ, на этот раз, на фоне высоких цен на нефть, документ имеет шансы на одобрение.

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