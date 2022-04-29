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Дальнее зарубежье 29.04.2022 18:31

Хельсинки и Стокгольм в вопросе НАТО могут двигаться синхронно и в одном направлении

В Хельсинки считают, что в вопросе вступления в НАТО могут двигаться вместе со Стокгольмом, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависто.

"Оборонная кооперация со Швецией остается глубокой, и страны готовы к различным вызовам", - сказал Хависто (Pekka Haavisto) в пятницу на совместной со шведской коллегой Анн Линде пресс-конференции.

В свою очередь Линде, подтвердив тесные контакты в области безопасности, сказала, что "в Швеции еще не пришли к решению о вступлении в НАТО". "Доклад правительства относительно НАТО будет готов к 13 мая, до тех пор конечный результат остаётся открытым", - заявила она.

По словам Линде, пока неизвестно, порекомендует ли шведское правительство какое-либо решение относительно вступления в НАТО, так как социал-демократы, возможно, не заявят еще о своей позиции к этому сроку.

Линде признала, что на пути двух стран в Североатлантический альянс стоит подготовиться к сюрпризам на этапе, когда заявки Финляндии и Швеции в Совете НАТО будут удовлетворены и наступит стадия ратификации в других государствах-членах альянса. "Всякий раз, когда происходит процесс ратификации в национальных парламентах, может произойти все, что угодно", - сказала она.

По мнению министров, процесс ратификации в национальных парламентах может занять от 4 до 12 месяцев.

В отличие от Швеции, правительство Финляндии уже подготовило доклад о возможном членстве страны в НАТО, и он в настоящее время обсуждается в парламенте страны. Как ожидается, решение о возможной подаче заявления будет принято в мае.

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