Глава минэкономики ФРГ заразился коронавирусом

Глава минэкономики Германии Роберт Хабек сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, в этой связи в ближайшее время он не может участвовать в заявленных мероприятиях, сообщили в пятницу в министерстве.

"Министр экономики и защиты климата Роберт Хабек сегодня сдал быстрый тест на Covid-19, тест оказался положительным", - говорится в опубликованном сообщении.

По словам представителя министерства, министр чувствует себя хорошо. "Сейчас у него нет никаких симптомов", - сказала она. Тем не менее, в соответствии действующими правилами Хабек "отправляется в изоляцию".

"Все мероприятия с физическим присутствием отменяются", - добавила она.