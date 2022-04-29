Глава минэкономики ФРГ заразился коронавирусом

Глава минэкономики Германии Роберт Хабек сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, в этой связи в ближайшее время он не может участвовать в заявленных мероприятиях, сообщили в пятницу в министерстве.
"Министр экономики и защиты климата Роберт Хабек сегодня сдал быстрый тест на Covid-19, тест оказался положительным", - говорится в опубликованном сообщении.
По словам представителя министерства, министр чувствует себя хорошо. "Сейчас у него нет никаких симптомов", - сказала она. Тем не менее, в соответствии действующими правилами Хабек "отправляется в изоляцию".
"Все мероприятия с физическим присутствием отменяются", - добавила она.
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