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Дальнее зарубежье 29.04.2022 21:42

Глава минэкономики ФРГ заразился коронавирусом

Глава минэкономики Германии Роберт Хабек сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, в этой связи в ближайшее время он не может участвовать в заявленных мероприятиях, сообщили в пятницу в министерстве.

"Министр экономики и защиты климата Роберт Хабек сегодня сдал быстрый тест на Covid-19, тест оказался положительным", - говорится в опубликованном сообщении.

По словам представителя министерства, министр чувствует себя хорошо. "Сейчас у него нет никаких симптомов", - сказала она. Тем не менее, в соответствии действующими правилами Хабек "отправляется в изоляцию".

"Все мероприятия с физическим присутствием отменяются", - добавила она.

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Тэги: ФРГ, МИНИСТР, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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