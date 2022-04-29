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29.04.2022 16:48

Yelo Bank посетил семьи шехидов накануне праздника

Yelo Bank считает своим гражданским и человеческим долгом поддержать наших военнослужащих и их семьи, которые боролись за территориальную целостность нашей страны и погибли в битве за освобождение наших земель. На этот раз Банк поддержал семьи наших героев, погибших в боях за Карабах, по случаю священного праздника Рамадан.

Совместно с Обществом Красного Полумесяца Ходжавендского района перед праздником были посещены семьи наших шехидов. Им были вручены пакеты праздничных подарков, подготовленные при совместной финансовой поддержке Банка и Общества.

Следует отметить, что Yelo Bank чутко относится к семьям шехидов и ветеранов в рамках корпоративной социальной ответственности и реализует многочисленные проекты в этом направлении с первых дней Карабахской войны.


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