Пекин намерен ослабить регулятивное давление на технологический сектор - WSJ

Власти Китая готовы поставить на паузу многомесячную кампанию по давлению на технологический сектор, чтобы сдержать быстрое ослабление экономического роста в стране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По их словам, Управление по вопросам киберпространства КНР, главный интернет-регулятор страны, готовится на следующей неделе провести встречу с представителями технологических гигантов для обсуждения регулятивной кампании.
Регулятор планирует отложить введение новых правил, которые, в частности, ограничивают длительность использования мобильных приложений для несовершеннолетних, отмечают источники.
При этом, один из источников сообщил, что Пекин хотел бы заставить некоторые компании продать по 1% акций государству и предоставить властям прямую роль в принятии корпоративных решений. Ранее подобные меры были приняты в отношении таких компаний как ByteDance Ltd., владеющей платформой TikTok, и оператора сети микроблогов Weibo Corp.
На предстоящей встрече, по словам источников, должны присутствовать представители Tencent Holdings Ltd. и Meituan.
Поддержка технологического сектора могла бы помочь китайской экономике, перспективы которой ухудшаются в связи с жесткими карантинными ограничениями, введенными в стране для сдерживания новой вспышки COVID-19, отмечает WSJ.
В ходе заседания Политбюро Компартии КНР, прошедшего в пятницу, китайские лидеры пообещали добиться поставленной на текущий год цели роста экономики на 5,5%. На заседании было отмечено, что вспышка коронавирусной инфекции и российско-украинский конфликт повысили риски для экономики.
Китайские лидеры призвали государственные ведомства принять меры для стимулирования частного потребления и инвестиций, а также внедрять политику, которая поддержала бы отрасли, страдающие от последствий COVID-19, и малый бизнес. Они также пообещали стабилизировать потребительские цены в стране и обеспечить устойчивое функционирование логистических цепочек.
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