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Дальнее зарубежье 29.04.2022 17:33

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Представители федеральной полиции, прокуратуры и финансового регулятора Германии проводят обыск в штаб-квартире крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank во Франкфурте, пишет Financial Times со ссылкой на сообщение прокуратуры.

Причина обыска в сообщении не указана.

Представители банка подтвердили факт проведения обыска, отметив, что это связано с "отчетами о подозрительной активности", которая может быть связана с отмыванием средств.

В последние годы Deutsche Bank заплатил несколько штрафов за недостаточные усилия в сфере отслеживания и предотвращения отмывания средств.

Акции Deutsche Bank дешевеют на 1% в ходе торгов в пятницу.

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