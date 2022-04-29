Швеция выделила более $150 млн на укрепление обороны острова Готланд в Балтийском море

Правительство Швеции направляет $163 млн на укрепление военной инфраструктуры на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море, сообщают в пятницу западные СМИ.
"Цель этого - иметь возможность разместить (на острове - ИФ) как можно больше призывников, сделать их операции эффективнее и тем самым внести вклад в увеличение оборонного потенциала... Готланда", - заявил журналистам замминистра финансов Швеции Макс Элгер.
По данным СМИ, выделенные средства направят на расширение казарм и другой инфраструктуры на острове.
СМИ отмечают, что в последнее десятилетие Швеция занимается перестройкой вооруженных сил, особенно после присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2017 году в Швеции вновь сделали обязательной для подданных службу в армии. На Готланде в 2018 году командование после перерыва вновь разместило воинский контингент, развернуло зенитные комплексы.
Также СМИ напоминают, что на фоне спецоперации РФ на Украине в Швеции идут дискуссии о возможности ее вступления в НАТО.
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