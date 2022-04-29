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Дальнее зарубежье 29.04.2022 17:37

Швеция выделила более $150 млн на укрепление обороны острова Готланд в Балтийском море

Правительство Швеции направляет $163 млн на укрепление военной инфраструктуры на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Цель этого - иметь возможность разместить (на острове - ИФ) как можно больше призывников, сделать их операции эффективнее и тем самым внести вклад в увеличение оборонного потенциала... Готланда", - заявил журналистам замминистра финансов Швеции Макс Элгер.

По данным СМИ, выделенные средства направят на расширение казарм и другой инфраструктуры на острове.

СМИ отмечают, что в последнее десятилетие Швеция занимается перестройкой вооруженных сил, особенно после присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2017 году в Швеции вновь сделали обязательной для подданных службу в армии. На Готланде в 2018 году командование после перерыва вновь разместило воинский контингент, развернуло зенитные комплексы.

Также СМИ напоминают, что на фоне спецоперации РФ на Украине в Швеции идут дискуссии о возможности ее вступления в НАТО.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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