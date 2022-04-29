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Транспорт и связь 29.04.2022 17:38

Норвегия закрывает границу и порты для российских грузовиков и судов

Российские корабли не смогут заходить в порты Норвегии, также страна закроет границу для грузовых автомобилей из РФ, сообщают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на норвежский МИД.

Граница между двумя государствами будет закрыта с пятницы, российские суда не смогут входить в порты Норвегии с 7 мая. Отмечается, что закрытие портов не будет касаться рыболовных судов из РФ.

Такие меры ранее приняли против России в ЕС, и теперь Норвегия решила к ним присоединиться.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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