Норвегия закрывает границу и порты для российских грузовиков и судов

Российские корабли не смогут заходить в порты Норвегии, также страна закроет границу для грузовых автомобилей из РФ, сообщают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на норвежский МИД.
Граница между двумя государствами будет закрыта с пятницы, российские суда не смогут входить в порты Норвегии с 7 мая. Отмечается, что закрытие портов не будет касаться рыболовных судов из РФ.
Такие меры ранее приняли против России в ЕС, и теперь Норвегия решила к ним присоединиться.
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