Участники и ветераны Великой Отечественной войны в Узбекистане получат по $1350

Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Узбекистане, получат к 9 мая по случаю 77-й годовщины Победы над фашизмом по 15 млн сумов (около $1350). Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

"В соответствии с указом президента накануне 9 мая гражданам страны - ветеранам войны, узникам концлагерей и пережившим блокаду Ленинграда будет выплачено по 15 миллионов сумов", - сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

По его данным, с 1 июня ветераны войны и инвалиды, одинокие пожилые люди в Узбекистане также будут получать ежемесячные надбавки в размере 270 тысяч сумов ($24) на приобретение продуктов питания и предметов гигиены. Кроме того, им будут ежегодно компенсировать 4 миллиона сумов ($360) на покупку одежды.

По данным фонда "Нуроний" (Ветеран), в республике в настоящее время проживают менее 400 участников ВОВ и порядка 10 тысяч работников трудового фронта.

В Великой Отечественной войне участвовали около 2 млн узбекистанцев, более 500 тысяч из них погибли, 130 тысяч считаются пропавшими без вести. Более 120 тысяч воинов-узбекистанцев награждены боевыми орденами и медалями, 338 удостоены звания Героя Советского Союза, 53 стали кавалерами ордена "Славы".

В годы войны в республику были эвакуированы десятки крупных промышленных предприятий, которые в кратчайшие сроки наладили выпуск продукции для фронта. Основная часть промышленности республики была переведена на производство вооружения и военной техники.

В эти годы в Узбекистане нашли приют более полутора миллионов людей, эвакуированных из различных регионов бывшего СССР, в том числе 200 тысяч детей-сирот, многие из которых были усыновлены узбекскими семьями.