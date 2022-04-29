Чехия подтверждает отказ от оплаты за российский газ рублями

Глава правительства Чехии Петр Фиала в пятницу во время визита в Варшаву заверил, что Прага отказывается платить за российский газ в рублях.
"Чехия определенно не будет платить за российский газ в рублях", - приводит его слова чешское радио.
Он добавил, что "не согласен с позицией Венгрии, которая решила перейти на оплату в рублях", и выразил намерение повлиять на Будапешт.
При этом Фиала признал, что сейчас Чехия примерно на 90% зависит от поставок газа из России. В связи со складывающейся ситуацией в беседе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким он высказался за возобновление обсуждения проекта строительства газопровода "Сторк II" между Польшей и Чехией.
"Мы договорились открыть дебаты на тему газопровода "Сторк II", который должен объединить Польшу и Чехию. К сожалению, здесь чехи должны посыпать голову пеплом, потому что мы эту тему подзабыли, но хотели бы к ней вернуться", - сказал Фиала.
Кроме того, по его словам, Прага не исключает возможности закупок газа на СПГ-терминалах, строительство которых планирует Польша. "Мы хотели бы получать некоторые объемы газа с этих новых СПГ-терминалов и обратились к польской стороне с соответствующим предложением", - отметил чешский премьер.
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