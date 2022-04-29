Назначен новый глава МИД Киргизии

Министром иностранных дел Киргизии назначен Жээнбек Кулубаев, сообщила в пятницу пресс-служба президента страны. "Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Жээнбек Кулубаев назначен министром иностранных дел Киргизии", - говорится в сообщении. Кулубаев освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей. 22 апреля Жапаров принял отставку главы МИД Руслана Казакбаева. Указом главы государства Кулубаев, возглавлявший отдел внешней политики администрации президента, был назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел. Кулубаеву 59 лет. С 1992 до 2021 года, до своего назначения заведующим отдела внешней политики администрации президента Киргизии, работал в структуре МИД республики. С 2018 по 2021 гг - посол в Казахстане, в 2009-2010 гг - посол в КНР.

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