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Дальнее зарубежье 29.04.2022 18:19

Испания отправила 200 тонн военных грузов Украине, судно с ними прибыло в Польшу - СМИ

Испанское правительство в пятницу объявило, что отправленные Мадридом 200 тонн военных грузов для Украины перевозят сейчас к месту назначения, передает агентство Associated Press (AP).

Минобороны Испании сообщило, что судно "Исабель" доставило ранее эти грузы в Польшу. Судно прибыло в порт Гдыни, где военное оборудование выгрузили для дальнейшей перевозки на 700 км до базы материально-технического снабжения на Украине.

По данным AP, среди грузов - 30 грузовиков, несколько специальных тяжелых транспортных средств и 10 машин поменьше.

Агентство напоминает, что о выделении этой помощи объявил на прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе визита в Киев. Он подчеркивал, что это самая большая партия грузов, передаваемых Испанией Украине.

До этого, отмечает AP, Мадрид выделял Украине 1 тыс. 370 противотанковых гранатометов, 700 тыс. пулеметных патронов, санитарную бронемашину, медицинские материалы.

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Тэги: ИСПАНИЯ, УКРАИНА, ГРУЗЫ, ТРАНСПОРТИРОВКА


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