Секретарь СБ Армении анонсировал встречу с помощником президента Азербайджана

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в начале мая встретится в Брюсселе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, не исключена встреча премьера Армении и президента Азербайджана.
"В Брюсселе 2 мая состоится моя встреча с Гаджиевым. Обсудим ряд вопросов, касающихся отношений Армении и Азербайджана", - сказал Григорян в эфире армянской службы радиостанции "Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом).
Он не исключил, что после этой встречи могут встретиться премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Если в Брюсселе мы сможем получить ответы на все вопросы, то можем обсудить проведение встречи глав государств в Брюсселе", - отметил Григорян.
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