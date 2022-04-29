Секретарь СБ Армении анонсировал встречу с помощником президента Азербайджана

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в начале мая встретится в Брюсселе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, не исключена встреча премьера Армении и президента Азербайджана.

"В Брюсселе 2 мая состоится моя встреча с Гаджиевым. Обсудим ряд вопросов, касающихся отношений Армении и Азербайджана", - сказал Григорян в эфире армянской службы радиостанции "Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Он не исключил, что после этой встречи могут встретиться премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Если в Брюсселе мы сможем получить ответы на все вопросы, то можем обсудить проведение встречи глав государств в Брюсселе", - отметил Григорян.