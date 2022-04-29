Талибы обещают найти и наказать виновных во взрыве вблизи мечети в Кабуле

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) обещает найти и наказать виновных во взрыве вблизи мечети в Кабуле в пятницу.

"Мы решительно осуждаем взрывы в мечети в шестом районе Кабула. В этот священный месяц Рамазан такие зверские убийства- дело рук кругов, не имеющих никакого отношения к исламу или стране", - заявил в твиттер официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

Он подчеркнул, что "виновные в этом преступлении скоро будут установлены и наказаны".

Государственное информационное агентство Bakhtar со ссылкой на начальника пресс-центра полиции Кабула Халида Задрана сообщило, что в результате взрыва вблизи мечети Халифа Сахиб в западной части Кабула погибли пять человек и еще около 20 были ранены.

Согласно первоначальным сообщениям, в мечети Халифа Сахиб в районе Дарул-Аман в западной части Кабула произошел взрыв, повредивший крышу, которая обрушилась на верующих. Местные больницы сообщают о гораздо большем количестве жертв: десятки убитых и раненых, в том числе много детей. Только в больницу скорой медицинской помощи поступило более двадцати пострадавших, в том числе двое скончались по прибытии.

"Взрывное устройство сработало во второй половине дня на перекрестке Алауддин возле мечети. Число погибших является первоначальным и есть вероятность его увеличения", - отметил представитель полиции.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.