Ограничения на въезд граждан Армении и Кыргызстана в РФ снимаются с 16 мая

Российские власти с 16 мая снимают ограничения на въезд в страну граждан Армении и Кыргызстана, а также на выезд граждан РФ в эти республики, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, оперштаб принял решение с 16 мая снять ограничения на выезд граждан России на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Принято также решение открыть для международных авиарейсов аэропорты: Анадырь, Благовещенск, Братск, Курган, Магас, Остафьево (Московская область), Петрозаводск, Провидения (Бухта), Сабетта, Саранск, Симферополь, Ульяновск, Чебоксары, Элиста, Ярославль.

Кроме того, Россия с 16 мая снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных авиарейсом в Эквадор, сообщили в оперативном штабе.