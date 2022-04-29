Ограничения на въезд граждан Армении и Кыргызстана в РФ снимаются с 16 мая

Российские власти с 16 мая снимают ограничения на въезд в страну граждан Армении и Кыргызстана, а также на выезд граждан РФ в эти республики, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, оперштаб принял решение с 16 мая снять ограничения на выезд граждан России на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Принято также решение открыть для международных авиарейсов аэропорты: Анадырь, Благовещенск, Братск, Курган, Магас, Остафьево (Московская область), Петрозаводск, Провидения (Бухта), Сабетта, Саранск, Симферополь, Ульяновск, Чебоксары, Элиста, Ярославль.
Кроме того, Россия с 16 мая снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных авиарейсом в Эквадор, сообщили в оперативном штабе.
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