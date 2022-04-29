США уже отправили Украине 100 беспилотников Switchblade и более 50 гаубиц - СМИ

США направили Украине 100 из 700 запланированных для поставки беспилотников Switchblade, сообщил в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

Кроме того, по его словам, США осуществили доставку в регион более 60% от 90 гаубиц, предназначенных для передачи Украине. По данным журнала, на территории Европы США обучают 100 украинских военных пользоваться гаубицами, еще 15 украинцев тренируют обращаться с радарами Q64.

При этом за последние 24 часа в регион поступили 20 партий вооружения для Украины, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, бронежилеты, шлемы. Вместе с тем, уточняет журнал, в следующие 24 часа, как ожидается, США отправят в Европу десяток авиарейсов с грузом беспилотников Phoenix Ghost и 155-миллиметровых снарядов, тоже предназначенных для Украины. Всего Украина должна получить 121 беспилотник Phoenix Ghost.

Представитель Пентагона подчеркнул, что транспортировка вооружений идет вне территории Украины.

В то же время он отметил, что украинских военных еще не обучали пользоваться беспилотниками Phoenix Ghost. Также он заявил, что США направляют Украине оборудование для усиления киберзащиты.

Также он заверил, что США не ведут переговоров с Украиной о возможной передаче ей зенитных ракетных комплексов Patriot или противоракетных комплексов THAAD.