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ТЭК 29.04.2022 21:58

В ЕС уже на следующей неделе могут одобрить поэтапный запрет на нефть РФ - СМИ

Европейский союз может уже на следующей неделе одобрить поэтапный запрет на импорт российской нефти, сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленных дипломатов и чиновников ЕС.

"Страны Европейского союза, вероятно, уже на следующей неделе одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть", - пишет издание.

По данным источников, переговоры по отказу от российской нефти продолжатся и на предстоящих выходных, только после этого Еврокомиссия представит постпредам ЕС предложение по запрету на импорт нефти.

Некоторые европейские дипломаты и чиновники сообщили, что постпреды блока встретятся в среду 4 мая, а к концу следующей недели заявят об окончательном одобрении введения эмбарго. Странам блока потребовалось несколько недель на согласование рамок соответствующей меры

NYT отмечает, что запрет на импорт нефти из РФ станет самой значительной мерой в рамках шестого пакета санкций ЕС. Как ожидается, новые санкции также затронут российский крупнейший банк Сбербанк и высокопоставленных чиновников из России.

Планируемое эмбарго, хоть оно и будет постепенным, вероятно, повлияет на мировые цены на нефть. Европейские чиновники отмечают, что ЕС будет стремиться покрыть потери, увеличив импорт из стран Персидского залива, Нигерии, Казахстана и Азербайджана.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти для Европы. Она удовлетворяет около четверти ежегодных потребностей блока в нефти, что составляет примерно половину российского общего экспорта.

1ви ар ав аз

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭМБАРГО


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