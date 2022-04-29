Лавров: Молдову затягивают в НАТО, это не добавит им безопасности

Затягивание Молдавии в НАТО не добавит безопасности этому государству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабийя", отвечая на вопрос, нужно ли Молдавии беспокоиться о специальной военной операции России.