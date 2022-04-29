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Внешняя политика 29.04.2022 22:57

Новый посол Азербайджана в Вадуце вручил верительные грамоты наследному принцу Лихтенштейна

Посол Азербайджана в Вадуце Фуад Искендеров в пятницу вручил верительные грамоты наследному принцу Лихтенштейна Алоису, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на лихтенштейнские СМИ.

Президент Ильхам Алиев 26 июля 2021 года подписал распоряжение о назначении Фуада Эльдар оглу Искендерова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Швейцарии. Посол Азербайджана в Швейцарии также по совместительству является послом в Лихтенштейне и Ватикане.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОСОЛ, ЛИХТЕНШЕЙН, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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