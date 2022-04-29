Новый посол Азербайджана в Вадуце вручил верительные грамоты наследному принцу Лихтенштейна

Посол Азербайджана в Вадуце Фуад Искендеров в пятницу вручил верительные грамоты наследному принцу Лихтенштейна Алоису, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на лихтенштейнские СМИ.
Президент Ильхам Алиев 26 июля 2021 года подписал распоряжение о назначении Фуада Эльдар оглу Искендерова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Швейцарии. Посол Азербайджана в Швейцарии также по совместительству является послом в Лихтенштейне и Ватикане.
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