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СНГ 29.04.2022 23:02

Лавров призвал придерживаться заявлений "пятерки" СБ ООН о недопустимости ядерной войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости придерживаться заявлений постоянных членов СБ ООН о недопустимости ядерной войны.

"Нам всем следует придерживаться заявлений о недопустимости ядерной войны, сделанных пятеркой постоянных членов СБ ООН", -сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

По словам министра, "чтобы убедиться, что это так, Запад должен дисциплинировать наших украинских и польских коллег, которые не видят никакой опасности, жонглируя такими опасными словами".

Глава МИД РФ также заявил: "Мы не считаем, что воюем с НАТО".

Он подчеркнул, что "это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали (вопрос возможности ядерной войны-ИФ)".

По словам министра, "к сожалению, сама НАТО полагает, что воюет с Россией".

Он отметил, что "альянс и лидеры Евросоюза, многие из них в Великобритании, США, Польше, Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прямо, публично и настойчиво заявляют о том, что "Путин должен проиграть", "Россия должна быть повержена".

"На мой взгляд, те, кто использует подобную терминологию, верят, что они находятся в состоянии войны с тем, кого хотят победить", - заявил Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ООН, ЗАЯВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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