Скончался сотрудник стройкомпании, подорвавшийся на мине в Лачинском районе

Скончался сотрудник стройкомпании, накануне подорвавшийся на мине в Лачинском районе Азербайджана.

По данному факту в следственном управлении генеральной прокуратуры страны возбуждено уголовное дело, ведется следствие, пишут в субботу азербайджанские СМИ.

В пятницу Генпрокуратура Азербайджана сообщила о том, что Пярвин Салахов, 1992 года рождения, подорвался на мине на территории освобожденного от оккупации села Сафиян Лачинского района страны.

Согласно ведомству, Салахов являлся рабочим строительной компании, которая осуществляет в этом районе строительно-восстановительные работы.

Р.Ахмедов