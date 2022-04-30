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Происшествия 30.04.2022 11:33

Скончался сотрудник стройкомпании, подорвавшийся на мине в Лачинском районе

Скончался сотрудник стройкомпании, накануне подорвавшийся на мине в Лачинском районе Азербайджана.

По данному факту в следственном управлении генеральной прокуратуры страны возбуждено уголовное дело, ведется следствие, пишут в субботу азербайджанские СМИ.

В пятницу Генпрокуратура Азербайджана сообщила о том, что Пярвин Салахов, 1992 года рождения, подорвался на мине на территории освобожденного от оккупации села Сафиян Лачинского района страны.

Согласно ведомству, Салахов являлся рабочим строительной компании, которая осуществляет в этом районе строительно-восстановительные работы.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНЦИДЕНТ, МИНА


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