Судно ASCO впервые доставило по ТМТМ груз в порт Говсан

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) впервые доставило груз в бакинский порт Говсан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), сообщили в субботу в ASCO. Там отметили, что груз в порт Говсан доставило судно «Маэстро Ниязи», входящее в состав флотилии пароходства. «Судно, прибывшее из казахстанского порта Актау, доставило в порт Говсан 140 20-футовых контейнеров», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЗАО. Р.Керимов

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