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СНГ 30.04.2022 12:30

Россия рассчитывает довести товарооборот с Китаем до $200 млрд к 2024 году

В Москве рассчитывают к 2024 году выйти на показатели товарооборота с Китаем в $200 млрд, заявил директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

"Мы нацелены на реализацию поставленной главами государств цели по доведению двустороннего товарооборота до 200 млрд долларов США к 2024 году. Более того, полагаем, что выйти на этот амбициозный показатель вполне возможно раньше намеченного срока", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам дипломата, "мы понимаем, что сейчас идет период адаптации к новым условиям, что потребует определенного времени". "К тому же цепочки поставок еще не до конца восстановились от последствий пандемии, и непростая ситуация с коронавирусом в Китае оказывает влияние на товарные потоки. Тем не менее китайский бизнес сохраняет интерес к расширению своего присутствия в России, для чего в условиях ухода некоторых западных компаний открываются дополнительные возможности", - отметил Зиновьев.

Как он подчеркнул, "отмечаем готовность (КНР - ИФ) не только к экспорту готовой продукции, но и к созданию производств, рабочих мест и локализации технологий". "Убежден, что мы с партнерами сможем использовать сложившуюся ситуацию в наших общих интересах и в полной мере раскрыть потенциал для значительного наращивания взаимодействия по всем направлениям", - заключил Зиновьев.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КИТАЙ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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