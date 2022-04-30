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СНГ 30.04.2022 12:50

Растущая мощь Китая открывает новые перспективы для развития российской экономики - МИД РФ

В Москве ожидают увеличения объемов товарных потоков в Китай за счет их переориентации с западного направления, эти поставки должны осуществляться на рыночных условиях, заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

"Убежден, что нам не надо опасаться увеличивающейся мощи Китая, который в ближайшие десятилетия будет основным драйвером мирового роста. Напротив, это открывает новые перспективы для развития нашей собственной экономики", - сказал Зиновьев в интервью "Интерфаксу, отвечая на вопрос о том, нет у ли российской стороны опасений попасть в серьезную зависимость от китайской экономики в условиях санкций Запада.

По словам дипломата, "емкий китайский рынок представляет широкие возможности для поставок не только традиционных позиций российского экспорта - нефти, газа и угля, но и отечественной сельскохозяйственной, промышленной и прочей продукции".

"Следует ожидать роста объемов товарных потоков в КНР за счет их переориентации с западного направления. Разумеется, такие поставки должны идти на рыночных основаниях", - подчеркнул он.

"При этом наше экономическое сотрудничество не ограничивается торговлей. Мощный технологический, производственный и финансовый потенциал Китая можно и нужно в значительно больших масштабах, чем раньше, задействовать для решения задач нашего развития", - заявил Зиновьев.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, нет ли рисков того, что отношения России с Китаем в итоге повторят сценарий отношений с Западом, дипломат подчеркнул: "Я бы не стал проводить такие параллели".

Он выразил сожаление тем, что "США и Европейский Союз отказались от равноправного сотрудничества с нами, а некоторые западные компании, хоть и не по своей воле, превратились в инструмент экономической агрессии против России".

"Китай придерживается принципиально иных подходов. Наши отношения с Пекином развиваются на равноправной и взаимовыгодной основе, отвечают задачам укрепления добрососедства России и КНР, и потому носят устойчивый, долгосрочный характер", - резюмировал Зиновьев.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КИТАЙ, ЭКОНОМИКА


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