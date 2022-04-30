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СНГ 30.04.2022 14:13

Правительство РФ смягчило ограничения на вывоз минеральных удобрений

Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тыс. тонн.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно.

"Мера касается сложных удобрений, содержащих два или три питательных элемента - азот, фосфор и калий. Теперь размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 млн тонн", - уточнили в правительстве.

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Тэги: РОССИЯ, УДОБРЕНИЯ


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Правительство РФ увеличило экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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