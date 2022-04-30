Правительство РФ смягчило ограничения на вывоз минеральных удобрений

Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тыс. тонн.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте российского правительства.
Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно.
"Мера касается сложных удобрений, содержащих два или три питательных элемента - азот, фосфор и калий. Теперь размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 млн тонн", - уточнили в правительстве.
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