После Второй Карабахской войны Азербайджан вдвое увеличил численность спецназа - Алиев

Азербайджан вдвое увеличил численность спецназа после Второй Карабахской войны 2020 года, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«После Второй карабахской войны численность сил специального назначения увеличилась вдвое», - приводятся на сайте главы государства слова Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, сказанные во время выступления в субботу перед личным составом N-й воинской части сил спецназа министерства обороны в 23-ю годовщину создания сил специального назначения Азербайджана.
Он заметил, что сегодня стал жестче и отбор в спецназ, вырос интерес, наблюдается «достаточно много обращений». Алиев пояснил, что главными критериями отбора являются морально-психологические качества, физическая подготовка, профессионализм и, «самое главное, любовь к Родине».
Глава государства отметил, что в настоящее время проводятся реформы и в других подразделениях Вооруженных сил Азербайджана.
«Азербайджанская армия становится еще сильнее», - подчеркнул Алиев, добавив, что армия Азербайджана сегодня превосходит по силе армию Азербайджана времен войны.
Р.Керимов
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