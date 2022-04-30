ВС Армении начинают дрожать при упоминании спецназа Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил значительный вклад сил специального назначения страны в победу во Второй Карабахской войне 2020 года.
«Cпецназ внес очень большой вклад в победу в Отечественной войне. Я знаю это как Верховный Главнокомандующий и говорил об этом азербайджанской общественности. Это знает весь азербайджанский народ, и это знает враг», - заявил Алиев, выступая в субботу перед личным составом N-й воинской части сил спецназа министерства обороны в 23-ю годовщину создания сил специального назначения Азербайджана. Его слова приводятся на сайте главы государства.
Алиев особо отметил роль в освобождении находившихся под оккупацией населенных пунктов страны спецподразделений, подчеркнув, что во всех ключевых операциях спецназ находился в первых рядах.
«Для меня большая честь быть с вами сегодня, в этот праздник. Горжусь вами. Вами гордится весь азербайджанский народ. Армения, вооруженные силы Армении начинают дрожать при упоминании азербайджанского спецназа», - подчеркнул он.
Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан наращивает свою мощь, но не желает войны, а реагирует на происходящее в регионе. «В Армении все еще поднимают голову реваншистские силы. В Армении до сих пор есть те, кто предъявляет территориальные претензии к Азербайджану», - заявил Алиев.
Р.Ахмедов
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