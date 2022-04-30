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Туризм 30.04.2022 16:19

В Баку обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и ЮНВТО

Перспективы сотрудничества Азербайджана и Всемирной туристской организации (ЮНВТО) обсудили в субботу на встрече в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный директор ЮНВТО Зураб Пололикашвили. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Сообщается, что в ходе беседы речь шла о «проделанной и предстоящей в нынешний постпандемийный период работе по восстановлению и дальнейшему повышению уровня развития туризма до допандемийного уровня».

«В этом контексте была подчеркнута важность использования рекомендаций Всемирной туристской организации соответствующими ведомствами нашей страны», - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что на встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЮНВТО.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЮНВТО, ТУРИЗМ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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