В Баку обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и ЮНВТО

Перспективы сотрудничества Азербайджана и Всемирной туристской организации (ЮНВТО) обсудили в субботу на встрече в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный директор ЮНВТО Зураб Пололикашвили. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.
Сообщается, что в ходе беседы речь шла о «проделанной и предстоящей в нынешний постпандемийный период работе по восстановлению и дальнейшему повышению уровня развития туризма до допандемийного уровня».
«В этом контексте была подчеркнута важность использования рекомендаций Всемирной туристской организации соответствующими ведомствами нашей страны», - отмечается в сообщении.
В нем говорится, что на встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЮНВТО.
Р.Керимов
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