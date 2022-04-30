В Азербайджане за сутки COVID-19 выявлен у четырех человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у четырех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 562, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 13 случаев.

Второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 761 человек (+ 17 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 92 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 104 теста на коронавирус против 2 тыс. 731 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 814 тыс. 486 тестов на COVID-19.

Р.Керимов