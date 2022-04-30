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Регион 30.04.2022 17:10

Турция отказалась от учений НАТО в Греции

Представители ВВС Турции отказались от участия в запланированных на 9-20 мая 2022 года в Греции учениях НАТО Tiger Meet. Об этом в субботу сообщили «Анадолу» источники в структурах безопасности в Анкаре.

Агентство пишет, что причиной демонстративного шага турецкой стороны стало внесение греческой стороной технических дополнений в сценарий учений с целью спекуляций на противоречиях между двумя странами. В Анкаре назвали действия Афин недопустимыми и противоречащими нормам международного права.

«Настойчивое требование турецкой стороны по аннулированию дополнений в сценарий учений было встречено отказом. В ответ представители ВВС Турции отказались от участия в Tiger Meet, о чем 22 апреля были официально уведомлены Афины», - сообщает издание.

В Турции осудили попытки властей Греции использовать учения НАТО в качестве орудия для политических манипуляций.

«Позиция Греции наносит удар по сути учений, нацеленных на укрепление дружбы и взаимодействия в рамках НАТО. Кроме того, имеют место попытки ущемления прав и интересов Турции», - подчеркнули источники в Анкаре.

Учения Tiger Meet проводятся на традиционной основе в разных странах-членах НАТО. В 2005 и 2015гг такие учения проходили в Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, ГРЕЦИЯ, УЧЕНИЯ


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