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Регион 30.04.2022 19:00

В окружении Пашиняна опровергли слухи о его возможном бегстве из Армении

Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян опроверг сведения о том, что глава правительства Никол Пашинян якобы готовится покинуть республику с семьей.

"На улицах "спасателями родины" (представители оппозиции - ИФ) распространяются слухи о том, что "борт номер один" готовится к вылету, на котором Пашинян и его семья покинут Армению. Эта нелепица даже не стоит опровержения", - написал в субботу Чахоян в своей соцсети.

По его словам, Пашинян "продолжает и продолжит выполнять обязанности премьер-министра Армении, данные ему голосом народа".

"Самое забавное в этой истории то, что обслуживающий премьер-министра борт сейчас даже не в Армении. Он находится на техобслуживании за пределами страны", - отметил Чахоян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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