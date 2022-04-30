Макрон пообещал Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал активизировать оказание военной и гуманитарной помощи Киеву, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Макрон "пообещал усилить поддержку Украине, передавая вооружения и гуманитарную помощь".

Позже президент Франции написал в твиттере по итогам разговора с Зеленским: "Наша поддержка военной техникой будет продолжена". Он добавил, что Франция отправила Украине гуманитарную помощь, включающую более 615 тонн оборудования.