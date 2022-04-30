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Дальнее зарубежье 30.04.2022 19:15

Макрон пообещал Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал активизировать оказание военной и гуманитарной помощи Киеву, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Макрон "пообещал усилить поддержку Украине, передавая вооружения и гуманитарную помощь".

Позже президент Франции написал в твиттере по итогам разговора с Зеленским: "Наша поддержка военной техникой будет продолжена". Он добавил, что Франция отправила Украине гуманитарную помощь, включающую более 615 тонн оборудования.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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