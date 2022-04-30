Ребенок погиб в результате взрыва на востоке Афганистана

В восточной афганской провинции Нангархар в результате взрыва минометного снаряда погиб ребенок, еще четверо ранены, сообщает информационное агентство Khaama Press.
"Местные власти провинции Нангархар подтвердили, что в результате разрыва минометного снаряда в Сорхрудском уезде провинции погиб ребенок и еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел, когда дети нашли неразорвавшийся снаряд и попытались забрать его домой.
По официальным данным, почти 606 квадратных километров афганской территории заминированы и имеют неразорвавшиеся снаряды и взрывные устройства.
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