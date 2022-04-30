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Дальнее зарубежье 30.04.2022 20:15

Ребенок погиб в результате взрыва на востоке Афганистана

В восточной афганской провинции Нангархар в результате взрыва минометного снаряда погиб ребенок, еще четверо ранены, сообщает информационное агентство Khaama Press.

"Местные власти провинции Нангархар подтвердили, что в результате разрыва минометного снаряда в Сорхрудском уезде провинции погиб ребенок и еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел, когда дети нашли неразорвавшийся снаряд и попытались забрать его домой.

По официальным данным, почти 606 квадратных километров афганской территории заминированы и имеют неразорвавшиеся снаряды и взрывные устройства.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИНЦИДЕНТ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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