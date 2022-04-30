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Дальнее зарубежье 30.04.2022 20:30

Президент Финляндии планирует огласить позицию о вступлении в НАТО к 12 мая

Президент Финляндии Саули Ниинистё намерен огласить свою позицию относительно возможности вступления страны в НАТО не позднее 12 мая, передают европейские СМИ со ссылкой на его интервью газете Ilta-Sanomat.

"Президент Финляндии Саули Ниинистё планирует огласить свою позицию по возможному членству его страны в НАТО самое крайнее к 12 мая", - пишет издание.

В парламенте Финляндии обсуждение этого вопроса началось уже в апреле, ожидается, что 14 мая также и премьер Санна Марин выступит с заявлением на эту тему. Затем решение будет приниматься совместно президентом и премьером.

Ранее ни президент, ни премьер-министр Финляндии еще не высказывали своей личной позиции относительно возможности вступления страны в НАТО.

В минувший четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление, в альянсе их примут "с распростертыми объятиями".

В Финляндии активно обсуждается возможность вступления страны в НАТО. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, по последним опросам, за вступление в НАТО высказались 62% опрошенных, против - 16%.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ПОЗИЦИЯ


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