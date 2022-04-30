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Дальнее зарубежье 30.04.2022 19:45

Кабул и 10 провинций Афганистана остались без электричества в результате подрыва двух опор ЛЭП

В результате подрыва двух опор ЛЭП в районе Тагма на юге Саланга прервана подача импортируемой электроэнергии в афганскую столицу и ряд провинций, сообщила в субботу Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

"Две опоры ЛЭП минувшей ночью были разрушены в районе Тагма на юге Саланга в Парване. В результате этого инцидента в Кабуле и 10 других провинциях отключено электричество", - сообщила пресс-служба энергетической компании.

Отмечается, что технические группы DABS находятся на месте и прилагают все усилия, чтобы как можно скорее устранить повреждения.

Афганистан импортирует электроэнергию из Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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