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Дальнее зарубежье 30.04.2022 19:54

Один человек погиб при взрыве в Кабуле

На западе Кабула в результате взрыва погиб один, ранены семь человек.

По предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего в субботу во второй половине дня в западной части Кабула, погиб один, ранены семь человек, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Взрыв произошел возле перекрестка Дехбури в третьем районе безопасности Кабула. Очевидцы на месте происшествия сообщили, что в результате взрыва один человек погиб и еще семеро получили ранения, в том числе женщины и дети", - говорится в сообщении.

Движение "Талибан"не комментировало произошедшее. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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