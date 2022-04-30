Один человек погиб при взрыве в Кабуле

На западе Кабула в результате взрыва погиб один, ранены семь человек.

По предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего в субботу во второй половине дня в западной части Кабула, погиб один, ранены семь человек, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Взрыв произошел возле перекрестка Дехбури в третьем районе безопасности Кабула. Очевидцы на месте происшествия сообщили, что в результате взрыва один человек погиб и еще семеро получили ранения, в том числе женщины и дети", - говорится в сообщении.

Движение "Талибан"не комментировало произошедшее. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.