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Дальнее зарубежье 30.04.2022 21:15

Противоминная группа НАТО провела учения с ВМС Финляндии

1-я противоминная группа НАТО завершила в субботу учения с кораблями военно-морских сил Финляндии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, корабли НАТО на этой неделе посетили порт Турку в Финляндии, после чего эстонские, латвийские и нидерландские корабли начали совместные учения с финскими военно-морскими тральщиками Purunpaa и Vahterpaa.

Совместные учения длились три дня, на протяжении которых осуществлялось маневрирование кораблей, боевое прикрытие и связь.

Командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем посетил все корабли, задействованные в учениях, ознакомился с их экипажами, техникой и задачами.

Командование и большая часть противоминной группы НАТО укомплектованы военно-морскими силами. В ней также участвует на основании шестимесячной ротации тральщик ВМС Эстонии Sakala.

Постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1) является одной из четырех групп кораблей под командованием военно-морских сил НАТО и входит в силы быстрого реагирования альянса.

Она состоит в основном из тральщиков союзников и участвует в учениях разных странах.

Финляндия не является членом НАТО, но в последнее время активно взаимодействует с ним. Как сообщила в субботу финская газета Ilta Sanomat, в настоящее время в парламенте обсуждается вопрос о вступлении страны в НАТО, после чего президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) примет решение о возможном членстве. По данным издания, это может произойти до 12 мая.

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Тэги: НАТО, ФИНЛЯНДИЯ, УЧЕНИЯ


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