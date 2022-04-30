Противоминная группа НАТО провела учения с ВМС Финляндии

1-я противоминная группа НАТО завершила в субботу учения с кораблями военно-морских сил Финляндии.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, корабли НАТО на этой неделе посетили порт Турку в Финляндии, после чего эстонские, латвийские и нидерландские корабли начали совместные учения с финскими военно-морскими тральщиками Purunpaa и Vahterpaa.
Совместные учения длились три дня, на протяжении которых осуществлялось маневрирование кораблей, боевое прикрытие и связь.
Командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем посетил все корабли, задействованные в учениях, ознакомился с их экипажами, техникой и задачами.
Командование и большая часть противоминной группы НАТО укомплектованы военно-морскими силами. В ней также участвует на основании шестимесячной ротации тральщик ВМС Эстонии Sakala.
Постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1) является одной из четырех групп кораблей под командованием военно-морских сил НАТО и входит в силы быстрого реагирования альянса.
Она состоит в основном из тральщиков союзников и участвует в учениях разных странах.
Финляндия не является членом НАТО, но в последнее время активно взаимодействует с ним. Как сообщила в субботу финская газета Ilta Sanomat, в настоящее время в парламенте обсуждается вопрос о вступлении страны в НАТО, после чего президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) примет решение о возможном членстве. По данным издания, это может произойти до 12 мая.
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