В Кабуле и ряде провинций Афганистана восстановлено электроснабжение

Движение "Талибан" объявило о восстановлении электроснабжения в Кабуле и ряде провинций Афганистана.

"Электроснабжение было восстановлено в девяти провинциях, в том числе в Кабуле", - написал в твиттере представитель талибов Вардак Альханафи.

Ранее в субботу Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) объявила, что в результате подрыва двух опор ЛЭП в районе Тагма на юге Саланга прервана подача импортируемой электроэнергии в афганскую столицу и ряд провинций.

"Две опоры ЛЭП минувшей ночью были разрушены в районе Тагма на юге Саланга в Парване. В результате этого инцидента в Кабуле и 10 других провинциях отключено электричество", - говорилось в сообщении пресс-службы энергетической компании.

Афганистан импортирует электроэнергию из Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.