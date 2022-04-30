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В Кабуле и ряде провинций Афганистана восстановлено электроснабжение

Движение "Талибан" объявило о восстановлении электроснабжения в Кабуле и ряде провинций Афганистана.

"Электроснабжение было восстановлено в девяти провинциях, в том числе в Кабуле", - написал в твиттере представитель талибов Вардак Альханафи.

Ранее в субботу Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) объявила, что в результате подрыва двух опор ЛЭП в районе Тагма на юге Саланга прервана подача импортируемой электроэнергии в афганскую столицу и ряд провинций.

"Две опоры ЛЭП минувшей ночью были разрушены в районе Тагма на юге Саланга в Парване. В результате этого инцидента в Кабуле и 10 других провинциях отключено электричество", - говорилось в сообщении пресс-службы энергетической компании.

Афганистан импортирует электроэнергию из Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Тэги: МИР, АФГАНИСТАН, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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