«Реал» стал 35-кратным чемпионом Испании по футболу

Мадридский футбольный клуб "Реал" досрочно завоевал звание чемпиона Испании сезона-2021/22.
Он стал недосягаем для ближайшего преследователя после победы (4:0) над "Эспаньолом" в домашнем матче 34-го тура чемпионата страны.
Теперь в активе "Реала" 81 очко. За четыре тура до финиша он опережает идущую второй "Севилью" на 17 баллов.
Таким образом, "Реал" стал 35-кратным чемпионом Испании. Это - лучший показатель в истории турнира. Второе место по числу титулов занимает "Барселона" - 26. На третьей строчке располагается "Атлетико" (11), ставший чемпионом по итогам предыдущего сезона.
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