МВФ: Рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2022г составит 4%

Рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2022 году составит 4%, в 2023 году - 3,7%, считают аналитики Международного валютного фонда

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", по оценкам МВФ рост ВВП Азербайджана в 2022 году составит 2,8%, в 2023г - 2,6%.

При этом номинальный объем ВВП Азербайджана в текущем году МВФ прогнозирует на уровне $73,4 млрд (в 2021 году - $54,6 млрд), в следующем - $72,9 млрд.

Согласно прогнозам фонда, опубликованным в апрельском обзоре по региону Средний Восток и Центральная Азия, в 2022 году рост нефтяного сектора Азербайджана составит 0,7%, в 2023г - 0,5%.

По оценкам МВФ, в текущем году среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 12,3% (в 2021 году - 6,7%), в следующем - замедлится до 8,7%.

По прогнозам фонда, в 2022 году номинальный экспорт товаров и услуг из Азербайджана составит $47,6 млрд (в 2021г - $23,7 млрд), в 2023г - $37,9 млрд, импорт в Азербайджан в 2022-2023гг составит $16,4 млрд и $14,2 млрд соответственно.

МВФ профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2022 год прогнозирует на уровне 37,2% ВВП (в 2021г - 15,2% ВВП), на 2023 год - 28,5% ВВП.

Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,9%. При этом рост ненефтяного ВВП прогнозируется на уровне 4,9%.

В 2021 году рост ВВП Азербайджана составил 5,6%, в том числе в ненефтяном секторе рост составил 7,2%, в нефтяном - 1,8%.

А.Азизов