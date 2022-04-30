«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Футболисты петербургского "Зенита" досрочно обеспечили себе золото чемпионата России среди команд премьер-лиги.
В 27-м туре "Зенит" на своем поле выиграл у московского "Локомотива" со счетом 3:1.
На 4-й минуте игры после грубой ошибки вратаря "Зенита" Михаила Кержакова полузащитник "Локомотива" Герано Керк забил первый мяч в матче. На 28-й минуте форвард хозяев Иван Сергеев счет сравнял. Нападающий "Зенита" Малком вывел свою команду вперед на 42-й минуте. Победный гол провел Андрей Мостовой (77 мин).
За три тура до конца чемпионата РПЛ "Зенит" имеет в активе 61 балл. На втором месте находится столичное "Динамо" с 52 очками. В теории "Динамо" может догнать "Зенит" по очкам, но московская команда уступает по дополнительным показателям.
В сезоне-2020/2021 "Зенит" тоже выиграл чемпионат благодаря домашней победе над "Локомотивом" со счетом 6:1. В тот раз матч прошел 2 мая за два тура до окончания сезона РПЛ.
"Зенит" стал восьмикратным чемпионом России, победителем главного турнира страны он становится в четвертый раз подряд.
ВС Армении начинают дрожать при упоминании спецназа Азербайджана - Алиев
После Второй Карабахской войны Азербайджан вдвое увеличил численность спецназа - Алиев
Новый посол Азербайджана в Вадуце вручил верительные грамоты наследному принцу Лихтенштейна
МВФ: Рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2022г составит 4%
Судно ASCO впервые доставило по ТМТМ груз в порт Говсан
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Узбекистан передал Афганистану 4 тыс. тонн гумпомощи
Противоминная группа НАТО провела учения с ВМС Финляндии
В Кабуле и ряде провинций Афганистана восстановлено электроснабжение
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank посетил семьи шехидов накануне праздника
Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ