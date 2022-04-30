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Спорт 30.04.2022 23:00

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Футболисты петербургского "Зенита" досрочно обеспечили себе золото чемпионата России среди команд премьер-лиги.

В 27-м туре "Зенит" на своем поле выиграл у московского "Локомотива" со счетом 3:1.

На 4-й минуте игры после грубой ошибки вратаря "Зенита" Михаила Кержакова полузащитник "Локомотива" Герано Керк забил первый мяч в матче. На 28-й минуте форвард хозяев Иван Сергеев счет сравнял. Нападающий "Зенита" Малком вывел свою команду вперед на 42-й минуте. Победный гол провел Андрей Мостовой (77 мин).

За три тура до конца чемпионата РПЛ "Зенит" имеет в активе 61 балл. На втором месте находится столичное "Динамо" с 52 очками. В теории "Динамо" может догнать "Зенит" по очкам, но московская команда уступает по дополнительным показателям.

В сезоне-2020/2021 "Зенит" тоже выиграл чемпионат благодаря домашней победе над "Локомотивом" со счетом 6:1. В тот раз матч прошел 2 мая за два тура до окончания сезона РПЛ.

"Зенит" стал восьмикратным чемпионом России, победителем главного турнира страны он становится в четвертый раз подряд.

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Тэги: РОССИЯ, СПОРТ, ФУТБОЛ


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