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Дальнее зарубежье 01.05.2022 10:22

Байден признал массовое распространение дезинформации американскими СМИ

Президент США Джо Байден на встрече с корреспондентами в Белом доме отметил важную роль, которую журналистика играет в американской демократии, признав, однако, что особенно в последнее время СМИ в массовом порядке распространяют фейковую информацию.

"Яд проникает в нашу демократию... с массовым распространением дезинформации. Вы, свободная пресса, значите больше, чем когда-либо за последнее столетие. Я действительно имею это в виду", - сказал он на обеде для журналистов - членов Ассоциация корреспондентов Белого дома, добавив, что "свободная пресса является хранителем истины".

Традиционный обед для журналистов в Белом доме проводится регулярно с 1921 года. Он был отменен в прошлом и позапрошлом годах в связи с распространением коронавируса.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СМИ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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