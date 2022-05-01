Байден признал массовое распространение дезинформации американскими СМИ

Президент США Джо Байден на встрече с корреспондентами в Белом доме отметил важную роль, которую журналистика играет в американской демократии, признав, однако, что особенно в последнее время СМИ в массовом порядке распространяют фейковую информацию.

"Яд проникает в нашу демократию... с массовым распространением дезинформации. Вы, свободная пресса, значите больше, чем когда-либо за последнее столетие. Я действительно имею это в виду", - сказал он на обеде для журналистов - членов Ассоциация корреспондентов Белого дома, добавив, что "свободная пресса является хранителем истины".

Традиционный обед для журналистов в Белом доме проводится регулярно с 1921 года. Он был отменен в прошлом и позапрошлом годах в связи с распространением коронавируса.