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Здравоохранение 01.05.2022 10:40

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 513,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 513 млн 483 тыс. 223, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 235 тыс. 415 человек.

В мире также сделали 11 млрд 357 млн 323 тыс. 466 прививок против коронавируса.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 81 млн 349 тыс. 65 и 993 тыс. 712.

Индия - 43 млн 79 тыс. 188 и 523 тыс. 843.

Бразилия - 30 млн 448 тыс. 236 и 663 тыс. 736.

Франция - 28 млн 835 тыс. 895 и 146 тыс. 967.

Германия - 24 млн 809 тыс. 785 и 135 тыс. 461.

Великобритания - 22 млн 213 тыс. 972 и 175 тыс. 552 (данные на субботу, на утро воскресенья не обновлялись).

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 803,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 51 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 82, Франции - 2 тыс. 227, Германии - 1 тыс. 613, Великобритании - 2 тыс. 552.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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