Количество случаев COVID-19 в мире превысило 513,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 513 млн 483 тыс. 223, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 235 тыс. 415 человек.
В мире также сделали 11 млрд 357 млн 323 тыс. 466 прививок против коронавируса.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 81 млн 349 тыс. 65 и 993 тыс. 712.
Индия - 43 млн 79 тыс. 188 и 523 тыс. 843.
Бразилия - 30 млн 448 тыс. 236 и 663 тыс. 736.
Франция - 28 млн 835 тыс. 895 и 146 тыс. 967.
Германия - 24 млн 809 тыс. 785 и 135 тыс. 461.
Великобритания - 22 млн 213 тыс. 972 и 175 тыс. 552 (данные на субботу, на утро воскресенья не обновлялись).
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 803,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 51 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 82, Франции - 2 тыс. 227, Германии - 1 тыс. 613, Великобритании - 2 тыс. 552.
В дислоцированной в Лачине воинской части подвели итоги I квартала 2022 года
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны
ВС Армении начинают дрожать при упоминании спецназа Азербайджана - Алиев
МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2024г достигнут $7,5 млрд
«Газпром» за четыре месяца нарастил поставки в Китай на 60%
МВФ: Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2022г составит около $42/бар, в 2023г - почти $52/бар
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Главы МИД Кыргызстана и Турции обсудили подготовку к встрече лидеров двух стран
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank посетил семьи шехидов накануне праздника
Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ