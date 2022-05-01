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Дальнее зарубежье 01.05.2022 11:00

В США молодого человека обвинили в убийстве матери, запрещавшей курить в спальне

Девятнадцатилетнему молодому человеку из Флориды (США) предъявили обвинение в убийстве матери в приступе гнева, сообщает канал Fox News.

Сет Сеттл застрелил свою мать в четверг после того, как она велела ему прекратить курить сигары в своей спальне, сообщает шериф округа Полк Грейди Джадд.

Женщину нашел без сознания ее 24-летний сын. Полицейские сначала не заметили признаков стрельбы, так как в доме не было следов крови, а на теле женщины не было видимых ран. Позднее выяснилось, что пуля попала в сердце, что привело к моментальной смерти.

Сеттл сбежал, но позже признался следователям, что застрелил свою мать. По данным полиции, молодой человек сообщил о депрессии и уверял, что приставлял пистолет к собственной голове, когда его мать вошла в комнату. Сеттл утверждал, что пистолет случайно разрядился, когда он хотел опустить оружие. У шерифа рассказ Сеттла не вызвал доверия, так как молодой человек так и не позвонил в службу спасения.

Сеттлу были предъявлены обвинения в убийстве второй степени, фальсификации улик, пяти эпизодах предоставления ложной информации правоохранительным органам и стрельбе из огнестрельного оружия в жилом доме. Также предполагается, что пистолет был им приобретен незаконно.

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Тэги: МИР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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