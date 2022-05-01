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Дальнее зарубежье 01.05.2022 11:20

Семья воссоединилась с украденной собакой спустя 11 лет

Собака, украденная у семьи из штата Массачусетс (США), воссоединилась со своими владельцами 11 лет спустя, когда сотрудник службы контроля за животными обнаружил ее бегающей на свободе, сообщает агентство UPI.

Сотрудники полицейского управления увидели на улице бесхозного йоркширского терьера, после чего пес был просканирован на наличие микрочипа, и был идентифицирован как Рекс, собака, принадлежащая Марцене Ниядлик из Бостона.

Ниядлик сказала, что купила Рекса в качестве щенка для своей семьи после смерти своего брата.

"Мы все были опустошены, и я думала, что собака принесет какое-то лекарство для души всей семье, особенно маме", - сказала Марцена. "Однажды он проскользнул между ног, когда кто-то из нас выходил из дома, а позже стало известно, что какой-то человек остановился и забрал его с улицы".

Марцена бросилась в полицейское управление Стаутона и впервые за 11 лет воссоединилась с Рексом.

Чиновники заявили, что воссоединение должно послужить напоминанием владельцам домашних животных о важности микрочипирования.

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Тэги: МИР, США


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