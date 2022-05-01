Американское издание констатировало, что у Европы нет серьезных альтернатив российскому газу

В условиях введенной Россией новой схемы оплаты за природный газ европейские страны делают все возможное, чтобы диверсифицировать его поставки, однако в настоящее время нет серьезных альтернатив, которые позволят избежать серьезных экономических проблем будущей зимой, пишет издание The Washington Post.

Оно отмечает, что "проект быстрого восстановления, который обеспечивает доступ к новым поставкам природного газа, обычно занимает не менее двух-четырех лет".

В связи с этим, ссылаясь на оценки мировых экспертов в области энергетики, автор статьи делает вывод: "В ближайшей перспективе альтернатив недостаточно, чтобы избежать серьезных экономических проблем предстоящей зимой, если Россия прекратит поставки".

Он отмечает, что европейские страны, "спешащие избавиться от оков российского газа, обращаются к более надежным, но дорогостоящим поставщикам сжиженного природного газа, таким как Катар и Соединенные Штаты".

"Но почти при любом сценарии следующие 18 месяцев станут тяжелым временем для Европы, поскольку последствия высоких цен ощущаются по всему миру, а правительства борются за обеспечение топливом своих заводов, отопление своих домов и поддержание работы своих электростанций", - подчеркивается в публикации.

Газета пишет, что ослабить давление на страны, потребляющие энергию, может замедление темпов роста мировой экономики. Международный валютный фонд подсчитал, что мировая экономика в этом году может замедлиться до 3,6%.

Предполагается, что Европа за лето приложит усилия к тому, чтобы нарастить запасы газа. Однако в прошлом году из-за сокращения поставок из России "уже было трудно пережить зиму". Если же Россия полностью прекратит поставлять газ, то наиболее пострадавшими странами станут Германия, хранилища которой в настоящее время заполнены всего на 33,5%, Италия (на 35%), и Венгрия (на 19,4%), говорится в записке для инвесторов от RBC Capital Markets, отмечает издание.