Американское издание констатировало, что у Европы нет серьезных альтернатив российскому газу

В условиях введенной Россией новой схемы оплаты за природный газ европейские страны делают все возможное, чтобы диверсифицировать его поставки, однако в настоящее время нет серьезных альтернатив, которые позволят избежать серьезных экономических проблем будущей зимой, пишет издание The Washington Post.
Оно отмечает, что "проект быстрого восстановления, который обеспечивает доступ к новым поставкам природного газа, обычно занимает не менее двух-четырех лет".
В связи с этим, ссылаясь на оценки мировых экспертов в области энергетики, автор статьи делает вывод: "В ближайшей перспективе альтернатив недостаточно, чтобы избежать серьезных экономических проблем предстоящей зимой, если Россия прекратит поставки".
Он отмечает, что европейские страны, "спешащие избавиться от оков российского газа, обращаются к более надежным, но дорогостоящим поставщикам сжиженного природного газа, таким как Катар и Соединенные Штаты".
"Но почти при любом сценарии следующие 18 месяцев станут тяжелым временем для Европы, поскольку последствия высоких цен ощущаются по всему миру, а правительства борются за обеспечение топливом своих заводов, отопление своих домов и поддержание работы своих электростанций", - подчеркивается в публикации.
Газета пишет, что ослабить давление на страны, потребляющие энергию, может замедление темпов роста мировой экономики. Международный валютный фонд подсчитал, что мировая экономика в этом году может замедлиться до 3,6%.
Предполагается, что Европа за лето приложит усилия к тому, чтобы нарастить запасы газа. Однако в прошлом году из-за сокращения поставок из России "уже было трудно пережить зиму". Если же Россия полностью прекратит поставлять газ, то наиболее пострадавшими странами станут Германия, хранилища которой в настоящее время заполнены всего на 33,5%, Италия (на 35%), и Венгрия (на 19,4%), говорится в записке для инвесторов от RBC Capital Markets, отмечает издание.
В дислоцированной в Лачине воинской части подвели итоги I квартала 2022 года
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны
ВС Армении начинают дрожать при упоминании спецназа Азербайджана - Алиев
В России за сутки COVID-19 заболели 7 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 513,4 млн - университет Хопкинса
«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Главы МИД Кыргызстана и Турции обсудили подготовку к встрече лидеров двух стран
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank посетил семьи шехидов накануне праздника
Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ