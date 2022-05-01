В России за сутки COVID-19 заболели 7 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 тыс. случаев, госпитализированы за сутки 1,4 тыс. человек, скончались 147 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"По состоянию на 1 мая, в РФ выявлено 7 047 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 442 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 12 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 70 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 147 человек, накануне штаб сообщал о 157 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 7 тыс. 363 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 316.
"Выздоровели за сутки 8 733 человека, или на 21% меньше по сравнению с 30 апреля", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 189 тыс. 401 случай заражения коронавирусной инфекцией, 376 тыс. 041 умерший и 17 млн 548 тыс. 788 выписанных.
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