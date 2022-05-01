Полицейские блокпосты установлены на въездах в Ереван в преддверии митинга оппозиции

Полиция Армении в преддверии митинга оппозиции в воскресенье установила блокпосты на подъездах к Еревану, проверяется следующий в столицу автотранспорт. Соответствующие видеокадры и сообщения распространяются в соцсетях.
В свою очередь Генпрокуратура Армении в воскресенье заявила, что все попытки нарушения правопорядка будут пресечены, а ответственные понесут наказание.
Глава партии "Отечество", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что оппозиция не намерена провоцировать какие-либо столкновения.
Ранее в субботу Ванецян заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.
1 мая ожидается большой митинг оппозиции.
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