Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7887 RUR   0.0234 GBR   2.1249 TRY   0.1149

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 105.36 +3.34 Brent 107.59 +2.27

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.05.2022 14:30

«Газпром» за четыре месяца нарастил поставки в Китай на 60%

Поставки российского газа в Китай за первые 4 месяца 2022 года держатся на стабильном уровне около 43 млн кубометров в сутки, следует из данных "Газпрома".

Компания сообщила: "Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%".

За 4 месяца 2021 года экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" составил 3,09 млрд кубометров.

Из сообщения "Газпрома" следует, что за 4 месяца 2022 года могло быть поставлено 4,9 млрд кубических метров газа.

В январе 2022 года поставки были 1,3 млрд куб. м, феврале - 1,2 млрд куб. м. Таким образом - в марте и апреле (с учетом планового ремонта в эти месяцы) - по 1,2 млрд куб. м.

Стоит отметить, что год назад, в апреле 2021 года поставки заметно сокращались (примерно на четверть к уровню первого квартала), но в апреле 2022 года суточный объем поставок держится на высоком зимнем уровне.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2022 году Китай может стать четвертым крупнейшим рынком сбыта российского газа в дальнем зарубежье после Германии, Италии и Турции, обойдя таких крупных потребителей как Франция, Австрия и Нидерланды.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, КИТАЙ, ГАЗ


Похожие новости


Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в апреле почти повторил январский результат Газпром скоро определит аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях - Песков Shell выходит из «Сахалина-2», Salym Petroleum, «Гыдан энерджи», «Северного потока 2» Газпром закладывает на 2022г среднюю цену экспорта - впервые оперирует общей ценой экспорта Газпром зафрахтовал 2 газовоза у греческой Alpha Gas - Energy Integrity и Energy Intelligence Турция обсудила с Газпромом поставки газа накануне истечения части контрактов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az