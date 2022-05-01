«Газпром» за четыре месяца нарастил поставки в Китай на 60%

Поставки российского газа в Китай за первые 4 месяца 2022 года держатся на стабильном уровне около 43 млн кубометров в сутки, следует из данных "Газпрома".
Компания сообщила: "Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%".
За 4 месяца 2021 года экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" составил 3,09 млрд кубометров.
Из сообщения "Газпрома" следует, что за 4 месяца 2022 года могло быть поставлено 4,9 млрд кубических метров газа.
В январе 2022 года поставки были 1,3 млрд куб. м, феврале - 1,2 млрд куб. м. Таким образом - в марте и апреле (с учетом планового ремонта в эти месяцы) - по 1,2 млрд куб. м.
Стоит отметить, что год назад, в апреле 2021 года поставки заметно сокращались (примерно на четверть к уровню первого квартала), но в апреле 2022 года суточный объем поставок держится на высоком зимнем уровне.
Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2022 году Китай может стать четвертым крупнейшим рынком сбыта российского газа в дальнем зарубежье после Германии, Италии и Турции, обойдя таких крупных потребителей как Франция, Австрия и Нидерланды.
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